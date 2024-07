Mirko Masetti secondo posto sui 2000 siepi: ha stabilito il nuovo primato provinciale

Dai campionati italiani di La Spezia, un risultato pervenuto praticamente a notte inoltrata di domenica è quello della 4x400 femminile che vedeva al via la formazione reggiana della Self Montanari e Gruzza e quella modenese della Fratellanza Modena, presente la reggiana Alessia Baldini, figlia dell’olimpionico Stefano. La Fratellanza è giunta quinta in 3’39’’67, mentre la Self, composta da Laura Tenuta, Anna Ofidiani, Giulia Gazzoni e Sara Cantergiani ha chiuso all’11° posto in 3’55’’18. Ma è da Castelfranco, con i suoi campionati regionali allievi ove ha gareggiato anche Viola Canovi, prima anche sui 200 in 24’’58, che arrivano bei risultati reggiani. Titoli regionali per Alessandro Casoni sui 1500 in 3’59’’23, Lorenzo Shani nel peso con 13,71 (terzo nel disco), la 4x100 maschile della Self in 43’’96 e la 4x400 della Corradini (Crevacore, Masetti, Bertani, Casoni) in 3’27’’46 e poi ancora Giulia Tonini sui 2000 siepi in 7’50’’59, Isabel Lasagna (foto) nel disco con 31,28, Emma Berlini nei 400 hs. in 1’04’’34, Carlotta Mastronardi nel salto con l’asta a m 2,80 (terza nel triplo), Irene Gatti nel salto in lungo con m 5,54 e la 4x400 femminile della Corradini Rubiera (Zoboli, Uccelli, Bonora, Bertani) in 4’12’’98. Da citare in particolare un secondo posto, quello di Mirko Masetti della Corradini sui 2000 siepi: con 6’15’’34 ha stabilito il nuovo record provinciale, migliorando il suo 6’19’’36. E ancora secondi posti Marco Liccardo sui 200 in 22’’55, Giacomo Gherardi nell’asta a 3,60, Letizia Bertani sui 400 in 58’’77, Sofia Ferrari sui 1500, Sofia Cervi sui 100 hs. in 14’’53, Asia Bezzi nel giavellotto con m 39,98 e 4x100 Atletica Reggio maschile. Bronzi per Nicolò Davolio nel martello a m 49,41 e Margherita Russo nell’alto a quota 1,56.

c. l.