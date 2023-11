Mise bar a soqquadro. La questura gli vieta gli esercizi pubblici

Un comportamento molesto ad opera di un cliente ha costretto i gestori a chiedere più rispetto per gli altri presenti. Ma la reazione del cliente, un uomo di 52 anni residente a Correggio, è stata violenta, danneggiando arredi e oggetti che si trovavano bar correggese teatro dell’episodio, che risale allo scorso giugno. Erano intervenuti i carabinieri, i quali avevano trovato alcune persone all’esterno del locale, tra i quali il 52enne ferito a braccia e mani dopo aver devastato il bar. Se l’è presa anche con i carabinieri, sferrando pugni al cofano dell’auto di servizio, per poi aggredire i militari. Alla fine era stato fermato, con tanto di denuncia pure dalla titolare del bar per i dannial locale. E ora arriva pure la misura di prevenzione del divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento di Correggio emesso nei giorni scorsi dalla Questura. Per il 52enne vietate pure distese estive e le aree in prossimità dei locali pubblici dalle 19 al mattino successivo, per almeno un anno.