"Misericordia" di Emma Dante

Stasera e domani alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena "Misericordia", scritto e diretto da Emma Dante, con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli. Si narra di tre donne che si prostituiscono e di un ragazzo menomato, che vivono in un monovano lercio e miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti. Arturo non sta mai fermo. Ogni sera, alla stessa ora, va alla finestra per vedere passare la banda e sogna di suonare la grancassa. Nonostante l’inferno di un degrado terribile, Anna, Nuzza e Bettina se lo crescono come se fosse figlio loro. Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri, diventa bambino. "Misericordia" è una favola contemporanea, che racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine.