Miss Anguria 2013 è una bellezza da 121 kg: ecco la vincitrice del concorso di Novellara (Reggio Emilia)

Novellara (Reggio Emilia), 1 agosto 2023 – Ha attirato la curiosità di centinaia di spettatori l’edizione 2013 della festa Miss Anguria, che nel cortile della rocca di Novellara ha presentato la sfida di un prodotto della terra molto rinomato sul territorio e valorizzato anche dal marchio Igp.

Una festa alla sua edizione numero 19, che ha visto anche un momento di ricordo dedicato a Gabriele Bartoli, plurivincitore e detentore del record europeo dell’anguria più pesante, prematuramente scomparso in un incidente stradale un paio d’anni fa. Una borsa di studio a lui intitolata è stata consegnata a uno studente meritevole.

Tutti i premiati

La gara ha riguardato il più alto grado zuccherino dei cocomeri in gara, con la vittoria alla società agricola Brioni, seguita dalla Scarlassara e dalla Marco Lanzi. Per l’anguria più pesante ha vinto invece l’azienda Scarlassara di Cadelbosco con un esemplare da 121,45 chili. Secondo posto per Ivan Bartoli (89,55) e Brioni (89,50).

Il furto delle angurie

"Abbiamo vinto nonostante lo spiacevole inconveniente che ci ha riguardato ad inizio stagione – confidano i trionfatori – avendo avuto un furto di ben 8 angurie giganti da gara, che probabilmente sarebbero state anche più grosse".

Molti gli spettatori, tra degustazioni di cocomeri freschi e artisti di strada che hanno animato la serata di Miss Anguria a Novellara, in omaggio al prodotto tipico di stagione.