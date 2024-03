Miss Cinema ‘benedice’ la nuova farmacia

È stata la presenza di miss Cinema in carica, la vicentina Luna Mariasole Meneguzzo, ieri mattina a Correggio, ad animare l’inaugurazione della nuova sede della farmacia comunale di Correggio, nei nuovi spazi di via Vecchia Ferrovia, all’interno del nuovo quartiere commerciale in cui si trova anche il Conad, alle porte della cittadina. Alla vigilia era stata annunciata la presenza di miss Italia, ma a Correggio è arrivata miss Cinema 2023, che è stata comunque applaudita dai cittadini presenti alla festa. La farmacia comunale di Correggio si trasferita di recente dalla sede di viale Saltini, occupando ora un edificio più ampio, dotato di tecnologie informatiche all’avanguardia, potendo offrire una gamma maggiore di servizi e di prodotti. Ad occuparsi della gestione della struttura comunale è un team di farmacisti coordinato dalla dottoressa Lella Chierici.

La giovane e affascinante miss, ospite dell’evento, si è intrattenuta con i cittadini, si è concessa alle immancabili foto ricordo, e poi con le autorità locali ha presenziato all’inaugurazione, con l’amministratore Aimone Spaggiari e la coordinatrice della farmacia, per il tradizionale taglio del nastro.