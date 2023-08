Miss Grand Prix, due le finaliste da Reggio Emilia

Reggio Emilia, 25 agosto 2023 – Ci saranno anche due concorrenti reggiane alla finale di Miss Grand Prix 2023, domani sera, sabato dalle 21, allo stadio del mare a Pescara. Si tratta di Anastasia Ricciato, 17 anni di Castelnovo Monti, con il numero 2, e Nicole Bursi, 21 anni, di Casalgrande, con il numero 12. In tutto sono venticinque le finaliste che arrivano da tutta Italia per questo concorso che da oltre trent’anni viene organizzato dall’agenzia del reggiano Claudio Marastoni. Nella stessa serata ci sono in gara pure i concorrenti di Mister Italia 2023, tra i quali però non figurano reggiani, visto che i concorrenti rimasti nel concorso – Elia Davolio, Simone Faggiano e Antonio Arcuri – sono stati eliminati proprio a un passo dalla finalissima nazionale. La serata sarà condotta da Jo Squillo e vedrà la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Viola Valentino, Serena De Bari, Roberta Beta e Andrea Della Cioppa. Entrambi i concorsi sono organizzati da patron Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocinio del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.