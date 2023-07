Miss Italia a Quattro Castella: Serata Speciale con Elena Zanetti

Per la prima volta il territorio castellese ospita una selezione regionale di "Miss Italia". L’appuntamento è per domani in piazza Nilde Iotti a Montecavolo, dove nella mattinata saranno allestiti il palco, la passerella e uno schermo gigante.

Dalle prime ore del pomeriggio arriveranno le candidate, provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. Lo show prenderà il via alle ore 21, condotto da Antonio Borrelli affiancato per l’occasione da Elena Zanetti, prefinalista nazionale di "Miss Italia 2021". Nel corso della serata sarà assegnata, tra le altre, anche la fascia di "Miss Quattro Castella". Nel programma anche l’esibizione del giovane cantante reggiano Riccardo Mazzi. Ingresso gratuito.