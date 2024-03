Miss Italia per inaugurare la farmacia

È attesa anche miss Italia, la piemontese Francesca Bergesio, domani mattina alle 11 a Correggio, per l’inaugurazione della nuova sede della Farmacia comunale, situata in via Vecchia Ferrovia, nella zona del nuovo centro commerciale Conad, in uno spazio che è stato studiato e allestito con ampliamenti di servizi. Al termine sarà offerto un aperitivo alle persone presenti. E come madrina è attesa miss Italia, la quale ha sempre dichiarato di voler diventare un medico, sognando di operare nel mondo della sanità.