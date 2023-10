Miss Nonna, la più "solare" è di Albinea

Albinea (Reggio Emilia), 17 ottobre 2023 – C’è anche una concorrente reggiana tra le vincitrici di una fascia al concorso di Miss Nonna, che si è svolto all’hotel Milano Resort di Bellaria, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. Si tratta della edizione numero diciannove di questo concorso, promosso dalla Te.Ma Spettacoli e rivolto a nonne di ogni età. Per il concorso sono arrivate oltre trenta concorrenti da tutta Italia, fra i 32 e i 66 anni di età. Fra loro anche Luciana Corradini, 66 anni, reggiana di Albinea, imprenditrice, madre di Stefano ed Elisa, di 40 e 34 anni, e nonna di Sofia. Ha ottenuto il titolo di Miss Nonna Solare. Le concorrenti hanno fatto passerella a bordo delle auto storiche del club “Auto Moto Amici di Bellaria Igea Marina” e delle Ferrari della Scuderia “Red Passion Italy”, nell’Isola dei Platani, il “salotto” della città rivierasca. Poi la sfilata in abiti eleganti insieme alle varie prove di abilità: cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in prove creative o sportive, per aggiudicarsi i titoli in palio.