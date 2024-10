Mister Cassani gioca contro il suo passato

Stefano Cassani contro il suo recente e prestigioso passato: oggi il Lentigione va in trasferta a San Marino (per la precisione si gioca ad Acquaviva) per affrontarvi alle 15 la Victor, la formazione che mister Cassani portò due anni fa dall’Eccellenza in Serie D, con tanto di conferma nella passata stagione. "Sì, per me non sarà una partita qualunque – dice Cassani – a San Marino è cambiato molto, ma mi farà piacere incontrare tanti amici. Poi però sarà solo partita e ritengo che sarà equilibrata e non facile per entrambe le squadre. Noi sabato siamo andati a Bologna per un’amichevole contro i rossoblù, fermi anche loro per la nazionale. Un’esperienza stupenda per tutti noi e quindi voglio pubblicamente ringraziare la società felsinea per l’accoglienza che ci ha riservato".

Ma torniamo alla gara odierna, recupero della sesta giornata d’andata: squadre alla pari in classifica (7 punti) ma con la Victor che ha vinto le ultime due partite contro avversarie complicate come il Cittadella e il Fiorenzuola e dunque in ottime condizioni. Avendo la penultima difesa, la dirigenza del Titano ha pensato bene di accontentare il tecnico Emmanuel Cascione dandogli in settimana l’esperto portiere Paolo Branduani che vanta diversi campionati anche in Serie C. Attenzione ad Alessio Arcopinto, giovane attaccante dal gol facile. Il Lentigione, ancora imbattuto, fatica a fare gol, patendo ovviamente la partenza di Formato. Oggi dovrebbe mancare ancora un importante pedina come Nanni e dunque mister Cassani dovrà ulteriormente responsabilizzare le sue punte. Arbitra Gabriel Iurino della sezione di Venosa (Pz). Poi non ci sarà tempo per respirare, perché sabato il Lenz anticipa in casa con l’Imolese, per poi portarsi mercoledì 23 sul campo del Forlì.

c.l.