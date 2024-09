Mister Cassani supera il corso da allenatori Uefa A. Domani sfida al vertice per il suo Lentigione Il tecnico Stefano Cassani ha superato brillantemente l'esame Uefa A, ottenendo il patentino per allenare squadre giovanili e prime squadre fino alla Serie C. Il Lentigione si prepara per la prima trasferta stagionale, con un importante scontro al vertice in vista.