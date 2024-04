Mister Gorini: "A Reggio andiamo per vincere"

"Mi aspetto la Reggiana col 3-4-2-1: i granata sono molti bravi quando costruiscono, hanno tante idee".

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella (nato a Venezia, tanto per rievocare la dolce trasferta di Pasquetta), mette in guardia i suoi. "La Reggiana sta bene, arriva da una vittoria molto importante a Venezia, e sarà molto motivata perché giocherà in casa".

A proposito del diverso rendimento tra casa e trasferta dei ragazzi di Nesta, Gorini ha detto. "Forse in casa devi esporti un po’ di più, quindi negli spazi diventi più fragile e ti presti di più ai contropiedi avversari. In questo momento tutte sono squadre di rispetto, ma il nostro obiettivo è andare a Reggio per vincere".

I veneti non vincono da undici partite: prima otto sconfitte di fila, e nelle ultime tre solo pareggi. "Con Modena e Lecco abbiamo preso gol evitabili, non credo sia questione di moduli ma più che altro di diversi atteggiamenti tra i buoni primi tempi e i secondi in calo". Gorini si aspetta così la gara di oggi. "Negli ultimi turni saranno incontri tirati, ci sono punti in palio pesanti. Gli episodi sono importanti: un gol in apertura può cambiare tutta la trama della gara. Noi cerchiamo una vittoria, anche brutta: sarebbe una medicina". Sui singoli. "Pittarello non è recuperato, ma ha un problema meno grave del previsto. Purtroppo il campo così così di Lecco ci ha lasciato qualche scoria. Pavan è disponibile, mentre Maniero non è al top: in porta, che giochi lui o Kastrati, non ci cambia nulla". Curiosità: Reggiana e Cittadella sono le due squadre che contano meno dribbling riusciti di tutta la B; i dribbling riusciti ai veneti sono il 41.6% e per la "Regia" ecco un 41.3%.

