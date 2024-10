’Mister Pet’ si allarga: "Attenti alla sostenibilità"

Taglio del nastro domani mattina alle 10,30 della rinnovata azienda leader internazionale nella produzione di alimenti di alta qualità per animali da compagnia: la ’Mister Pet’ dei fratelli Enzo e Giuseppe Gambarelli di Bergogno (Casina) con sede oltre l’Enza, località Mamiano, comune di Traversetolo. L’europarlamentare Stefano Bonaccini, già presidente dell’Emilia Romagna, sarà presente al taglio del nastro in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento della Mister Pet, per produzione alimenti animali da compagnia. "Per la nostra realtà – sottolinea Enzo Gambarelli, amministratore delegato dell’impresa – si tratta di un appuntamento epocale, a coronamento di un percorso imprenditoriale iniziato quarant’anni fa". Continua Gambarelli: "Abbiamo deciso di affrontare una delle sfide maggior del settore industriale, ‘la sostenibilità ambientale’, anche per confermarci competitivi su scala globale e non solo. Grazie al processo di progettazione e di realizzazione dei nostri prodotti, abbiamo infatti riservato una particolare attenzione, oltre al miglioramento degli standard qualitativi ambientali, alla riduzione dei costi energetici, alla diminuzione degli sprechi, nonché alla gestione attiva dei rifiuti e dei consumi, così da apportare un notevole valore aggiunto al territorio, sia dal punto di vista della gradevolezza e della vivibilità, sotto il profilo economico con a creazione di molti posti di lavoro".

Il complesso produttivo dei fratelli Gambarelli, si estende su una superficie di 24mila metri quadrati, di cui 11mila coperti, in continuità con le altre strutture aziendali, un investimento di 45 milioni di euro.

"Abbiamo voluto offrire una risposta energica e convincente – conclude Enzo Gambarelli – alle richieste e alle esigenze del mercato, anche e soprattutto estero, che costituisce il 70% del nostro fatturato".

Oltre all’europarlamentare Stefano Bonaccini, saranno presenti all’inaugurazione anche Barbara Lori, assessore regionale alla programmazione territoriale, Simone Dall’Orto, sindaco di Traversetolo, Giuseppe Iotti, presidente del Gruppo imprese artigiane Parma, e diversi altri rappresentanti delle realtà economiche, sociali, politiche ed amministrative del territorio parmense e reggiano.

Settimo Baisi