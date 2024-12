Mister Pet si conferma un’eccellenza: premiati i fratelli Gambarelli

I fratelli Gambarelli (foto) di Bergogno di Casina vincono per la quinta volta il Quality Award, ‘premio qualità’, grazie alla loro azienda Mister Pet con sede a Traversetolo, considerata fra le realtà leader a livello internazionale nella produzione di alimenti per animali da compagnia. "Il premio prevede il superamento di alcuni test di performance e la valutazione di campioni dei consumatori, che nel nostro caso sono stati i padroni di cani e gatti – ha detto l’ad Enzo Gambarelli –. Si tratta dei croccantini grain free, cioè privi di cereali, per cani e gatti del brand Primordial, e dei croccantini low grain, con una minima quantità di cereali, per cani del brand Vivere. La nostra filosofia aziendale punta alla qualità totale, sotto il profilo dell’appetibilità e della salubrità nel contesto produttivo improntato sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale".

s.b.