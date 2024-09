Mister Viali ha ancora due regali da scartare

Un paio di prime punte, come Gondo e Vido che hanno comunque caratteristiche particolari e possono giocare anche come ‘seconde’ (lavorando per la squadra) e poi una batteria di ‘attaccanti esterni’ e trequartisti che rappresentano un vero e proprio arsenale per la fase offensiva della Reggiana.

Il mercato granata si è chiuso senza l’arrivo di un vero e proprio bomber d’area, ma Viali sta comunque studiando il modo di valorizzare gli elementi a disposizione, proseguendo – di fatto – con alcune soluzioni che si sono già viste nelle prime quattro giornate di campionato e che hanno portato ad ottimi risultati sia in termini di reti realizzate (già 6) che di occasioni create.

Da alcuni giorni, inoltre, il trainer ha di fatto potuto ‘spacchettare’ due nuovi regali che gli sono stati messi a disposizione e che sono dei veri e propri pezzi da novanta. Il primo è Natan Girma che -a distanza di circa cinque mesi dall’intervento al menisco sinistro – è tornato a ad allenarsi con il resto del gruppo e potrà costituire un’arma tattica fondamentale nel proseguo del campionato; il secondo risponde invece al nome di Manuel Marras, imprendibile ala destra (di piede mancino) che anche nella passata stagione si è confermato come uno degli specialisti dell’assist più determinanti della Serie B, mettendo a referto ben sette (con anche tre gol).

Questi due grossi calibri completano quindi un reparto che – oltre ai già citati Vido e Gondo - può contare anche su Vergara, Maggio, Okwonkwo e all’occorrenza anche Portanova, visto che Manolo può ‘sdoppiarsi’ ricoprendo sia il ruolo di mezzala che quello di attaccante esterno (meglio se a sinistra, in modo da poter concludere con il destro, il piede preferito).

Il laboratorio di Viali è quindi in piena attività e la ‘cifra stilistica’ portata dall’ex tecnico del Cosenza potrebbe essere proprio quella dell’interscambiabilità dei ruoli anche all’interno della stessa gara. Una strategia già utilizzata in passato dalle sue squadre, tesa a non dare punti di riferimento a chi le affronta e soprattutto ai centrali difensivi che fanno fatica a prendere le contromisure. Se giocano a uomo, infatti, possono essere portati fuori posizione, mentre se lavorano con la zona possono comunque essere presi di sorpresa dalle diverse caratteristiche degli attaccanti da fronteggiare. Prepariamoci, dunque, a una sorta di cooperativa del gol a tinte granata con parecchi giocatori che contribuiranno alla fase di finalizzazione.