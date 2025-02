Mister Viali non s’arrabbia con i giocatori: "Risultato bugiardo, dispiace perdere così"

"Ho poco da rimproverare ai ragazzi: è un risultato bugiardo, abbiamo avuto cinque grandi occasioni, loro meno". Più chiaro di così, mister William Viali, non poteva essere. E rimarca ancor di più. "Non sarei stato contento nemmeno del pareggio, ovviamente prima del 2-0. La squadra ha confermato la crescita, dispiace perdere una gara così. Abbiamo avuto nette palle gol in area piccola, però è anche vero che soprattutto nel girone di ritorno contano i punti, e dovremo essere ancor più bravi a riaprire le gare e a raddrizzarle".

Ieri è mancato, soprattutto, il cinismo. "Ripeto, faccio fatica a sgridare i miei. Siamo venuti a Bolzano a giocare uno scontro diretto creando tanto". Le assenze per squalifica di Vergara e Marras, due calciatori offensivi mancini, hanno spinto il mister ha soluzioni diverse.

"Loro difendono a uomo, allora l’abbiamo preparata cercando di attaccarli da lontano, coi continui inserimenti di Sersanti, Ignacchiti e Kumi. Per come l’avevamo pensata stava anche andando bene, poi hanno segnato". Niente Maggio dal 1’, e panchina anche per Kabashi dopo la bella prova da titolare col Palermo. "Sono scelte dettate dal piano gara che spiegavo prima: la partita richiedeva fisicità anche sui piazzati. E con gli inserimenti dei centrocampisti, Reinhart mi garantiva quello di cui c’era bisogno".

Un po’ ferma la difesa granata in entrambi i gol. "Tra l’altro il 2-0 nasce da una punizione per un fallo di mano un po’ così, col nostro giocatore a pochissimi centimetri dalla palla. Al di là di questo nel secondo ci sta che loro colpiscano dal dischetto del rigore, poi la palla è entrata in modo rocambolesco. Nel primo siamo usciti in pressione, e il loro giocatore si è inserito sfruttando quel varco: abbiamo perso una marcatura".

Annullato ancora un gol tramite revisione al Var. "Torniamo al solito discorso: nessuno ha capito come funziona". Sulla prova di Kumi. "Aveva un’ora nelle gambe, ha fatto quello che gli avevo chiesto". Oggi finisce il mercato. "Cosa farò durante la giornata? Sarò a casa, magari collegato al telefono coi collaboratori, ma di certo non da protagonista. Ad inizio mercato ho parlato con la società, che sa cosa fare". Microfono anche a Tobias Reinhart. "Ci siamo rimasti davvero male, loro due tiri due gol, a noi la palla non entrava…". Il calcio regala subito occasioni di riscatto, e allora ecco domenica il derby col Cesena. "Siamo dispiaciuti, ma dobbiamo subito voltare pagina e fare una gara positiva. La classifica? Troppo corta, impossibile da giudicare".