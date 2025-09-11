Misteri e quotidianità di Heidegger. Al via la mostra fotografica inedita

Il filosofo colto in atteggiamenti meditativi, a lui cari, da seduto o nelle consuete camminate nei boschi che amava. Martin Heidegger (foto) e il mistero che celava, dentro azioni all’apparenza semplici, sono al centro della mostra ‘Sentieri Interrotti. Fotografie di Digne Meller Markovicz a Martin Heidegger’, che aprirà domani per proseguire fino al 29 settembre, nella Chiesa dei SS Carlo e Agata di Reggio. Una piccola ma inedita mostra fotografica, realizzata nell’ambito del convegno nazionale dei Dottorati di ricerca in Filosofia, promossa da Fondazione Palazzo Magnani in collaborazione con Flag No Flags Contemporay Art, Diocesi di Reggio Emilia e Biblioteca Panizzi, nata da un’idea di Rolando Gualerzi.’Sentieri interrotti’ è composta da una trentina di scatti che ritraggono il filosofo Martin Heidegger, eseguiti da Digne Meller Markovicz, fotografa del magazine tedesco Der Spiegel, in parte pubblicati postumi nell’intervista-testamento ‘Ormai solo un Dio ci può salvare’. Si sa quanto Heidegger, autore di ‘Essere e Tempo’, amasse molto passeggiare. Le lunghe camminate nella Foresta Nera, dove si trovava la sua ‘capanna’, non erano solo un passatempo ma una parte fondamentale del suo processo di pensiero. La mostra, a ingresso libero, è aperta domani per l’inaugurazione e il sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Lara Maria Ferrari