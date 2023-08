Misterioso annegamento Un ragazzo di 25 anni trovato morto nel laghetto Si indaga sulle ultime ore

di Valentina Reggiani

Una serata insieme agli amici, l’alba e poi il bagno nel lago. Ma non tutti sono riemersi dopo il tuffo. Ieri pomeriggio le acque dei laghetti Curiel di Campogalliano hanno restituito il corpo senza vita di Mohamed Saleh Ben Ayed, un 25enne di origine tunisina, residente a Rubiera, che sarebbe annegato dopo un bagno con gli amici. La circostanza in cui il decesso è avvenuto non risulta però così chiara ed ora sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla procura non solo per stabilire la dinamica dell’ennesima tragedia che si consuma in questa estate, ma anche per ricostruire le ore antecedenti al decesso.

Da quanto tempo i ragazzi, quattro in tutto, si trovavano ai laghetti ieri mattina? Cosa avevano fatto nelle ore precedenti? Chi era presente quando presumibilmente il 26enne è annegato? Da una prima analisi esterna del corpo sarebbero da escludere eventuali traumi o lesioni. Mohamed potrebbe essersi tuffato in un punto del lago dove l’acqua non risulta profonda (arriva al massimo a tre metri) e magari aver sbattuto la testa. Ieri i tre amici del giovane, che fino a due giorni fa faceva il pasticcere a Castellarano, sono stati i primi a dare l’allarme.

"Ci siamo resi conto che non risaliva", ha spiegato uno dei ragazzi, successivamente sentiti in caserma dai carabinieri. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco, con la squadra dei sommozzatori elitrasportati e squadra fluviale che hanno scandagliato le acque dei laghi Curiel. Le ricerche sono partite a mezzogiorno circa e il corpo del ragazzo è stato recuperato intorno alle 15. Sul posto anche i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, che hanno prestato assistenza ai parenti del ragazzo, sotto choc per l’accaduto e appunto i carabinieri che hanno dato il via agli accertamenti. Non si esclude che il gruppo avesse fatto ‘festa’ la sera precedente, arrivando poi sulle rive del laghetto in condizioni psicofisiche non ottimali. Probabilmente saranno passati perciò al setaccio anche i cellulari della vittima e degli amici, al fine di capire cosa sia accaduto prima della tragedia.

Ieri, sul posto, c’erano i familiari del ragazzo insieme ad alcuni amici della famiglia, che vive da vent’anni nel reggiano. Mohamed, però, si era ricongiunto alla famiglia dalla Tunisia circa sette anni fa. I primi ad arrivare sul posto sono stati il fratellino 14enne ed il padre del 25enne, Mohamed. Le indagini procedono comunque a 360 gradi.

"Che brutto scherzo mi ha fatto la vita", ha gridato disperata la mamma del giovane, a sua volta arrivata sul posto e che da ieri mattina tentava inutilmente di mettersi in contatto col figlio. "Mohamed sapeva nuotare bene – afferma un altro amico – Non sappiamo come possa essere successa una cosa del genere".