Mistero in banca, danni alla porta d’ingresso

La porta d’ingresso, che porta agli uffici, ma anche alla postazione della cassa continua, è stata trovata danneggiata, ieri pomeriggio. E’ accaduto verso le 16 in centro a Rio Saliceto, alla sede dell’istituto di credito affacciata su piazza Carducci. E’ stato un cittadino di passaggio, probabilmente nel recarsi a effettuare un prelievo allo sportello automatico, a notare che la porta che conduce all’area interna oltre che agli uffici – in quel momento chiusi nella giornata festiva – presentava dei segni di scasso, come da danneggiamento.

Una situazione alquanto sospetta, che è stata subito segnalata alla centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto (nella foto) una pattuglia dei carabinieri di Fabbrico, in servizio in quella zona. I militari dell’Arma hanno effettivamente verificato che c’erano dei segni di danneggiamento alla porta. Ma all’interno, gli accessi agli uffici dell’istituto di credito, così come il bancomat, non erano stati neppure toccati. Tutto in ordine, con lo sportello automatico perfettamente funzionante. Non risultando esserci stati testimoni diretti del danneggiamento, non si esclude nessuna ipotesi.

Neppure quella che possa essersi trattato di un atto preparatorio a un furto da mettere a segno, magari la notte successiva, ai danni dello sportello automatico. Per accedere al bancomat, infatti, occorre superare una porta per raggiungere un’area interna, che è sottoposta a una sorveglianza con telecamere di sicurezza. Non si esclude che i potenziali ladri fossero intenzionati a mantenere la porta già aperta per poter entrare e poi fuggire con maggiore velocità, senza dover usare tessere bancomat o di carte prepagate per poter accedere al servizio dell’istituto di credito. Ma neppure si può esclude che possa trattarsi di un vandalismo, magari di qualche utente che ha trovato difficoltà nell’accedere nell’area della banca, tentando di forzare la porta per riuscire nell’intento. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che potrebbero essere aiutati anche dalla videosorveglianza che risulta essere attiva nella zona. Antonio Lecci