"Misura che non risolve i problemi"

Giovanni Laneve, 29enne residente a Parma ma che lavora a Reggio, non ha mai vissuto incontri spiacevoli nei suoi viaggi in treno: "Al massimo avrò visto degli scontri o qualche rissa, con dei ragazzi che alzavano la voce o lanciavano qualche pugno, ma nulla di più per fortuna". Per Laneve però, l’arrivo dell’esercito non comporterà necessariamente un calo dei problemi: "Vedendo cosa è successo a Parma da quando c’è l’esercito, non credo che qui la situazione cambi. Dato che i soldati non sono fissi ma si spostano, i malviventi quando li vedono cambiano semplicemente zona. È questo il problema: l’esercito non può essere la soluzione perché migliora la percezione delle persone ma non risolve il problema, lo sposta solo di qualche metro"