Misure anti-smog, scattano i divieti per le auto

Qualità dell’aria, scattano a Reggio le nuove limitazioni anti-smog. Da oggi infatti entrano in vigore le misure del Piano Aria Integrato Regionale (Pair) 2025-2026, adottato dalla Regione in accordo con i Comuni capoluogo e le Regioni della Pianura Padana. Obiettivo: ridurre le emissioni inquinanti nei mesi autunnali e invernali, quando i livelli di Pm10 superano frequentemente i limiti di legge. Le restrizioni saranno attive fino al 31 marzo 2026.

Le limitazioni al traffico prevedono il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, e in tutte le domeniche per i veicoli più inquinanti: benzina fino a Euro 2, diesel fino a Euro 4, ciclomotori e motocicli fino a Euro 2, Gpl/metano fino a Euro 2. La domenica lo stop si estende anche ai diesel Euro 5. Resta valido il sistema Move-In, la black box che permette a questi veicoli di percorrere un numero limitato di chilometri l’anno, ma solo nei giorni non soggetti a blocchi.

In caso di sforamenti continuativi dei valori di PM10 per almeno 3 giorni consecutivi, scatteranno misure emergenziali come lo stop anticipato, maggiori controlli, pulizia stradale e promozione dello smart working. Interventi straordinari anche dopo 25 superamenti annuali.

Anche il riscaldamento domestico è coinvolto: la temperatura non potrà superare i 19°C in case, uffici, luoghi ricreativi e negozi (17°C nelle attività produttive). Stretta su camini e stufe a biomassa non certificati almeno “4 stelle”, che potranno essere utilizzati solo se unica fonte di riscaldamento. Obbligo di chiusura delle porte per evitare dispersioni termiche negli edifici pubblici e commerciali. Vietati inoltre fuochi all’aperto e lo spandimento di liquami zootecnici, con alcune deroghe. Due sole le eccezioni per eventi con fuochi autorizzati: la Festa degli Alpini (18-19 ottobre) e la festività di San Prospero (24 novembre), salvo emergenze smog.

