Mobili e scarti edili abbandonati

Ennesimo gesto degradante di qualcuno che ha deciso di sbarazzarsi di resti e rottami da ristrutturazione, con materiale di edilizia e pezzi di arredo abbandonati all’aperto, nei pressi di una delle carraie di periferia verso l’oasi naturalistica collegata alla cassa di espansione, nelle campagne di Rio Saliceto. Una situazione che è stata segnalata da alcuni cittadini, gli stessi che hanno documentato un nuovo caso di inquinamento ambientale, con l’abbandono di rifiuti anche potenzialmente pericolosi, soprattutto nel caso di lastre in eternit che potrebbero rilasciare particelle dannose alla salute. E poi cumuli di rottami, fino a vecchi mobili in disuso, anche ingombranti, che sono stati lasciati accanto alla strada. L’episodio è stato segnalato alle autorità locali, nella speranza che gli accertamenti possano consentire alle forze dell’ordine di risalire agli autori di questa ennesima discarica abusiva, con la possibilità di sanzionare i responsabili, chiamati pure a risarcire i costi per la pulizia dell’area.