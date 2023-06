Mobilità casa-lavoro, contributi per le spese alle persone disabili

L’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, del distretto di Correggio, ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per spese dell’anno 2022 per la mobilità casa-lavoro per persone disabili. Si tratta di contributi economici regionali destinati ai cittadini disabili residenti nei Comuni di Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto e San Martino in Rio per gli spostamenti necessari per recarsi nei luoghi di lavoro.

I beneficiari dovranno aver avuto un rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2022 e necessitare, per difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, di servizi di trasporto personalizzato (mezzi attrezzati, accompagnamento…) da e verso il luogo di lavoro, laddove non sia stata garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati eo compatibili con gli orari di lavoro.

I cittadini interessati possono prendere visione dell’avviso e del modulo di domanda sul sito www.pianurareggiana.it, oltre che sui siti internet dei Comuni. La raccolta delle domande scade a mezzogiorno del 17 luglio, da presentare su modulo predisposto e scaricabile dai siti internet dei Comuni o dell’Unione.