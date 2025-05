Mobilità casa-lavoro: i contributi

L’Unione della Bassa reggiana, che unisce i Comuni del distretto guastallese, ha approvato il bando pubblico per assegnare contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro, indirizzati a persone con disabilità che hanno difficoltà negli spostamenti.

I contributi puntano ad agevolare i processi di mobilità da e verso i luoghi di lavoro per i disabili che non riescono a conciliare gli orari di servizio con i trasporti pubblici e/o bisognosi di trasporto personalizzato.

Per ciascuna domanda di contributo verrà rimborsato unicamente l’importo delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un limite massimo fissato in tremila euro.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le 12 del 13 giugno per quanto riguarda il periodo gennaio-dicembre 2024. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni simili.