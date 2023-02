Mobilità ciclistica, da Parma arriva in visita il presidente della Fiab

Il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi, ha incontrato il presidente di Fiab Parma Bicinsieme, Andrea Mozzarelli, e Davide Pagani, consigliere nazionale Fiab, per illustrare le iniziative messe in campo sulla promozione della mobilità ciclistica in paese. Di particolare interesse è stata la visita al campo scuola di istruzione alla circolazione ciclistica recentemente realizzato, che potrebbe essere "copiato" anche a Parma.

Il sindaco ha illustrato pure il progetto di percorso cicloturistico Carpi-Guastalla che si inserisce nei percorsi di qualità Pedal-Art che Fiab sta sviluppando per Visit Emilia Ovest.

"Questa visita – dice il primo cittadino – gratifica l’amministrazione comunale impegnata a realizzare questa opera con il contributo di Iren e della famiglia Massimo Brunetti di Rio Saliceto. Sembra una banalità, ma se non si impara a usare la bicicletta in sicurezza può diventare difficile farlo nella pericolosità del traffico. Il Bike park vuole avere questa funzione: apprendimento ma anche divertimento. L’obiettivo è anche quello di ripristinare il prima possibile a Rio Saliceto il pedibus e sperimentare il bicibus non appena concluse le piste ciclabili. E’ un impegno da prendere insieme per crescere meglio i nostri bambini con una sana pratica sportiva, riducendo gli spostamenti trafficati e pericolosi e migliorare la qualità ambientale nel luogo in cui viviamo".