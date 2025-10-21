"Mobilità per disabili: sì all’adesione"

"Aderire alla piattaforma Cude". A chiederlo, al Comune di Scandiano, è il capogruppo dell’opposizione Giuseppe Pagliani. L’esponente di Forza Italia ha presentato un ordine del giorno ricordando il decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili del 5 luglio 2021 che ha istituito una piattaforma unica per coordinare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale.

Ha lo scopo di "raccogliere – spiega Pagliani – le targhe associate al Cude (contrassegno unificato disabili europeo) e semplificare la mobilità per le persone con disabilità. I cittadini titolari di Cude che risiedono in un Comune aderente e devono spostarsi in altro Comune aderente alla piattaforma, non dovranno più comunicare (prima o dopo il passaggio) l’ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni. L’adesione dei Comuni è facoltativa". Secondo i dati diffusi dal "Ministero per le disabilità – precisa Pagliani – sono 903 i Comuni italiani che hanno aderito al Cude. All’interno della provincia di Reggio avrebbero aderito solamente i Comuni di Montecchio, Rubiera e Cavriago".

Chiede al consiglio comunale di Scandiano di "aderire al Cude" e informare i cittadini "interessati della possibilità di richiedere, al Comune di Scandiano, l’inserimento della propria targa nel registro nazionale. Anche se nel Comune di residenza non è attiva una Ztl con controllo telematico degli accessi, l’adesione alla piattaforma da parte del Comune consentirebbe al cittadino con una ridotta mobilità di accedere senza dover preventivamente comunicare la targa in tutte le aree a traffico limitato dei Comuni aderenti".

m. b.