Mobilità sostenibile aziendale, sviluppare una nuova cultura

Unindustria organizza stasera alle 9,30 al Best Western Classic Hotel (via Pasteur 121C) il convegno ’Sviluppare una nuova cultura della mobilità sostenibile aziendale’. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con BusForFun, SIFA’, Travel for business, Up2go e Zucchetti e il patrocinio dell’Associazione Italiana Travel Mobility Manager. Ai partecipanti saranno riconosciuti 4 crediti formativi validi per l’iscrizione o il mantenimento al Registro Nazionale dei Travel e Mobility Manager.

Apertura e chiusura dei lavori a cura di Bruno Marconi, responsabile area Territorio e Urbanistica Unindustria Reggio. Interverranno interventi esperti e operatori del settore, stakeholders e testimonianze aziendali di progetti implementati. I temi saranno: ’La mobilità aziendale, leva per lo sviluppo del business, del territorio e motivazione delle risorse’, ’“Politiche pull e politiche push’, ’Persuasione e incentivazione per strategie di mobilità efficaci’, ’La mobilità condivisa generatore di benefici per l’azienda’.

Informazionið 0522409775, mail [email protected]ioemilia.it