Mobilitati per l’Ottobre rosa

Ci sono anche i commercianti e gli artigiani di Cadelbosco Sopra ad aderire alle iniziative dell’Ottobre Rosa, che ormai da anni propone eventi per raccogliere fondi e per sensibilizzare sui temi della ricerca e del contrasto alle malattie oncologiche che colpiscono in particolare le donne. Commercianti e artigiani di Cadelbosco, infatti, per sensibilizzare su questo argomento, hanno deciso di esporre il fiocco rosa, simbolo proprio della prevenzione del tumore a seno. Tra i promotori di questa iniziativa c’è anche Mariarita Bartoli, nuovo presidente dell’associazione dei commercianti e degli artigiani di Cadelboso Sopra. Gli eventi dell’Ottobre Rosa sono già iniziati nelle scorse settimane in vari Comuni della Bassa, coinvolgendo negozi, aziende, esercizi pubblici in generale, associazioni locali e cittadini.