Mobilitazione e allarme. Fermato un ventenne

Mobilitazione a più riprese di soccorsi e forze dell’ordine per un ventenne di origine straniera che, girovagando fra la strada e il monumento all’imbocco di viale Po, in centro a Guastalla, il giorno di San Silvestro rischiava di provocare incidenti. Già all’ora di pranzo è scattata la prima segnalazione. E nel tardo pomeriggio un massiccio intervento delle forze dell’ordine (polizia stradale, polizia locale, carabinieri) temendo che la situazione potesse degenerare. Sembrava tutto risolto. Ma verso la mezzanotte riecco il giovane in azione, stavolta urlante in cima al monumento, proprio mentre venivano esplosi i fuochi d’artificio per l’arrivo del 2025. Sono arrivati polizia locale e ambulanza, raggiunti dall’automedica per un eventuale trattamento sanitario obbligatorio, che alla fine è stato evitato. E ieri pomeriggio lo stesso ventenne si è introdotto illegalmente nella villa di via Maldotti, di proprietà dei Bertazzoni, titolari della Smeg. Ha acceso le luci, è scattato l’allarme, sono arrivati i carabinieri e lui ha opposto resistenza. Bloccato con lo spray al peperoncino, è stato poi accompagnato in caserma, avviando le procedure per l’arresto.

Antonio Lecci