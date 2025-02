Moby Dick, il monologo di Mercadini

"Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)", di e con Roberto Mercadini (foto), è in scena 21 al Teatro Metropolis di Bibbiano. Con più di cento recite all’anno, Mercadini si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi, che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali, tra cui bullismo, ambiente ed ecologia. Considerato uno dei maggiori esponenti del teatro di narrazione, durante lo spettacolo accompagna il pubblico in una storia che trae ispirazione dal romando di Herman Melville.

"Moby Dick non racconta una storia ¬ - dice Roberto Mercadini. - Non è un romanzo. Forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine. Moby Dick non si può narrare, "sebbene molti abbiano tentato", per citare Melville. Che può farne, allora, un narratore? Può almeno far brillare alcuni frammenti incandescenti. Far intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma".

Biglietti da 12 a 9 euro. Info: 333 8045902 s.bon.