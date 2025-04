"Moby Prince, venite per conoscere"

A 34 anni dalla tragedia del Moby Prince, le cause non sono ancora chiarite. E nonostante un iter processuale durato anni, non è stato indicato alcun colpevole, con i familiari delle persone scomparse non hanno ancora avuto quella verità che darebbe pace alle vittime. In quel dramma perse la vita anche il bagnolese Giuliano Salsi. E proprio Bagnolo, nel suo teatro comunale, accoglie lunedì 7 aprile alle 21 lo spettacolo ‘M/T Moby Prince 3.0’, proposto il giorno dopo per le scuole. Un invito ai cittadini ad assistere alla rappresentazione arriva anche dai familiari di Giuliano. "Si tratta di un momento significativo per noi familiari, che ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di questo tragico evento. Dopo 34 anni infatti, nonostante l’impegno profuso dalle ultime tre commissioni parlamentari d’inchiesta che hanno ottenuto nuove e importanti prove, non si è ancora raggiunta conoscenza della verità, nè reso giustizia alle vittime e nè attribuito responsabilità ai colpevoli di questa ormai accertata strage in cui persero la vita 140 persone, tra cui mio padre Salsi", il messaggio di Christian Salsi.

Solidarietà alla famiglia arrivano dal Comune di Bagnolo e dal gruppo di opposizione Bagnolo Viva. Il 10 aprile 1991 avvenne la collisione tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo nella rada situata di fronte al porto di Livorno. Nello spettacolo in programma a teatro due giovani attori si alternano sul palco raccontando l’incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince.

