Moda e musica per il Castel show

Moda, bellezza, musica e buon cibo. E questo il menù di "Castel Show", la serata organizzata dai commercianti di Castelnovo Sotto riuniti nell’associazione Botteghe della Rocca. L’appuntamento sarà domenica 28 maggio in piazza Prampolini. Già dalle 17 l’associazione Al Castlein preparerà gnocco fritto da asporto. Alle 19,30 aprirà lo stand con gnocco, salumi, crepes e zucchero filato. Alle 20 spazio alla musica con la Cb Band. La sfilata di moda dalle 21 con ospiti "Come d’Incanto abiti da sposa", "Pellicceria Ofelia" e "Forbici Ribelli": sfileranno Hope abbigliamento, Federica Moda Donna, Cadoppi, Cartoleria Ferretti, Cillo il barbiere, erboristeria Il sole, Fiori e Fantasia, Linea Donna, Lorella intimo, Pregreffi, Undercolor of Benetton e Zeta sport. E dalle 22,30 la seconda parte del concerto della Cb Band.