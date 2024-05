Moda, musica e gastronomia. Successo per ’Castel Show’

Moda, bellezza, musica e buon cibo. Sono stati gli ingredienti di "Castel Show", di domenica sera, iniziativa organizzata dai commercianti locali delle Botteghe della Rocca, in piazza Prampolini, in centro a Castelnovo Sotto. Dal tardo pomeriggio distribuzione di gnocco fritto, poi gli stand gastronomici, musica e alle 21 una sfilata di moda con abiti da sposa dello stilista Mirko Bernardelli, oltre che dei capi di Pellicceria Ofelia e Forbici Ribelli, fino alle proposte di Federica Moda Donna, Cadoppi, Cartoleria della Rocca, Cillo il barbiere, erboristeria Sole, Lorella intimo, Pregreffi, Zeta sport, Beauty pet grooming & Spa, Bottega floreale Il Setaccio, Mondo Bici e Tabaccheria La Perla. Un folto pubblico ha assistito alla manifestazione, applaudendo tutte le uscite di modelle e indossatori, con novità della moda e i colori che la faranno da padroni nella imminente stagione estiva, e non solo. La serata è stata patrocinata dal Comune. Non sono mancati momenti di solidarietà legati alla locale Pubblica assistenza.