Moda, musica e uno spettacolo in piazza il 6 luglio

Fervono i preparativi a Vezzano per l’evento benefico di ‘moda-spettacolo’ in programma per domenica 6 luglio alle 21 nella piazza principale del paese. Si ripeterà, per il quarto anno consecutivo, l’attesa iniziativa il cui ricavato sarà devoluto in parte all’associazione Nondasola onlus-contro la violenza sulle donne e in parte all’associazione Aut Aut per aiutare i ragazzi affetti da autismo.

Il coordinamento è affidato sempre al direttore artistico vezzanese Francesco Costi: "Sul palco – spiega il parrucchiere Costi –,oltre agli splendidi abiti di Piccoli Amuleti di Casina, per la prima volta a Reggio sfilerà l’alta moda romana di Barbara Basciano. Sul palco, oltre alla sfilata di moda, si alterneranno anche le splendide voci di Sophie Rossini e Haymara Gavillucci alla presenza anche del comico Gianluca Arena. La serata sarà presentata da Angela Booloni del programma tv ‘Models and beauty’ e Beatrice Bigoni, vincitrice del programma Bravissima di Sky".

La sfilata inizierà verso le 21 in piazza della Libertà vicino alla statale 63 e dalle 19 sarà possibile cenare con stand gastronomici.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Vezzano sul Crostolo.

L’anno scorso molte persone avevano aderito all’evento benefico di moda e spettacolo con scopo solidale.

Pure per domenica 6 luglio sono attese nuovamente molte persone a Vezzano per una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà in cui sarà inoltre proposto al pubblico uno spettacolo con cantanti. "Invitiamo tutti i cittadini di Vezzano e non solo a partecipare e a cenare in compagnia", ha detto l’organizzatore Costi.

m. b.