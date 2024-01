Modello ’Stazione Off’: "Percorsi inclusivi"

Si chiamerà "Stazione Off" il progetto che il Comune metterà in campo – come preannunciato nell’ultimo vertice in prefettura di qualche giorno fa – per migliorare le condizioni del quartiere di piazzale Marconi. Un modello da replicare, pur con differenze di contesti, sulla scia del riuscito “Reggiane Off” che portò al graduale sgombero dei capannoni delle ex Officine e alla conseguente rigenerazione urbana. "Stiamo agendo su due piani di intervento – illustra il sindaco Luca Vecchi al Carlino –. Da una parte il rafforzamento dei controlli col contributo fondamentale delle forze dell’ordine; una task force con cui aspettiamo a constatare i risultati, ma con la quale ci stiamo muovendo costantemente. Dopo le ordinanze siglate, il prossimo passo imminente sono le procedure per l’implementazione e il potenziamento delle telecamere, come ho già annunciato".

Oltre al piano, però sul fronte della repressione e della repressione, il primo cittadino sta ragionando sul potenziamento della rete sociale nella zona. "Serve rafforzare la gamba sociale con una sorta di dispositivo ‘Stazione Off’". E Vecchi scende nei dettagli. "Serve costruire una grande alleanza anche medico-sanitaria ed educativa sull’esempio di quanto fatto alle Reggiane – spiega il sindaco –. È chiaro che le ex Officine erano un contesto diverso perchè i capannoni erano abitati da diverse persone ai margini e ogni giorno c’era un episodio di reato. Con le dovute differenze e proporzioni, in zona stazione il contesto è simile perché parliamo di un piazzale e di un paio di strade occupate da persone ai margini, ma che sono abitate da residenti. Ma l’approccio e lo spirito di lavoro devono essere gli stessi: offrire opportunità e percorsi inclusivi al fine di alleggerire la pressione".

In merito, invece, alle parole di Andrea Sirianni della Cisl sul nostro giornale di ieri, Vecchi precisa: "Nelle prossime settimane convocheremo e incontreremo tutte le persone e le associazioni per rinnovare il patto dando vita insieme a un nuovo bando. Ci teniamo ad ascoltare il loro parere. Poi mese per mese monitoreremo il lavoro perchè legalità e sicurezza devono andare di pari passo in questa lunga marcia".