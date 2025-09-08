’Modena City Ramblers’ alla Festa dell’Unità. Fiera della Fola, si chiude con i fuochi d’artificio

· Prosegue la Festa dell’Unità nazionale al campovolo. Stasera alle 21 in balera si esibisce l’orchestra Giramondo, al palco Ritrovo Ribelle la musica di Otto e Hazel, alle 22 all’Iren Green Park il concerto di Modena City Ramblers.

· Ad Albinea oggi si conclude la fiera della Fola: stasera dalle 20 raduno di auto d’epoca, un Laboratorio di Lego per bambini e ragazzi, oltre ai tricicli Grillo in piazzetta della Pesa. Alle 21 in piazza Cavicchioni lo spettacolo comico ’Antonio Mezzancella Show’ (foto), con ingresso libero, con l’artista che svela i retroscena di ’Tale e Quale Show’, facendo cantare tutto il pubblico, in attesa dello spettacolo pirotecnico, tra distribuzione di vino e ciambella in piazza. Aperta l’osteria al parco Lavezza, oltre al luna park in via Caduti per la Liberta.

· Volge al termine anche la Fiera di Settembre a Bagnolo: stasera in programma ’Bagnolo in passerella’, sfilata di moda con protagonisti negozi e associazioni locali, accompagnata dalle mostre d’arte, mentre domani sera la festa si chiude con uno spettacolo di danza, il Laser Show, oltre ai ’fuochi d’artificio silenziosi’.

· Da oggi al via il Summer School, con eventi in programma fino al 12 settembre negli spazi di Reggio Children, in via Flavio Gioia in città, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale in modo creativo, accessibile e giocoso. Info: workshop@frchildren.org.

· Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, stasera alle 21 la rassegna ’Cinema ritrovato’ propone il film ’Fitzcarraldo’, diretto da Werner Herzog all’inizio degli anni Ottanta.

· A Scandiano stasera si conclude l’Arceto Beer Fest con il ’Pinnacolone’.