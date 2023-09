Modula apre una filiale in Danimarca Modula, leader nel settore dei magazzini automatici verticali, annuncia l'apertura di una nuova filiale in Danimarca. Con 20.000 clienti in tutto il mondo, Modula offre soluzioni all'avanguardia per ottimizzare le operazioni di magazzino e logistica. Jørgen Ladefoged, nuovo CEO, è pronto a guidare la rapida espansione dell'azienda.