Moglie incinta maltrattata: "Lui voleva un maschio"

"Quando mio marito seppe che aspettavo una femmina, voleva che io abortissi. Mi picchiava anche mentre ero incinta, nel 2014, perché avrebbe desiderato un maschio". Una donna indiana ha raccontato le vessazioni che avrebbe subito dal marito, iniziate nel Paese d’origine e proseguite nella Bassa: "Era sempre ubriaco e mi percuoteva due, tre volte al giorno". Lui, un 50enne connazionale, è a processo per maltrattamenti e lesioni davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini.

La donna è costituita parte civile attraverso l’avvocato Federica Riccò. Rispondendo al pubblico ministero Giulia Galfano, ha raccontato che in India scoprì al settimo mese di gravidanza di aspettare una bambina e che per questo andò via di casa cacciata dal marito e dai suoceri. Lei lo denunciò anche in quel Paese, poi si ricongiunse con l’uomo che gli aveva chiesto scusa e si trasferirono in Italia nel 2018.

"Ogni tanto dava qualche schiaffo anche alla bambina. Quando alzava le mani e lanciava oggetti, andavo nella casa di sopra e mia figlia chiedeva aiuto ai vicini. Oppure raggiungevamo un parco perché la piccola aveva paura di lui. È successo che io dormissi rinchiudendomi a chiave in camera, dove lui tirava calci alla porta. Mio marito lavorava ma beveva; pure io trovai un’attività per otto mesi, ma visto che c’era uno stipendio in più lui mi chiedeva soldi e giocava alle slot machine".

I motivi di dissidi "erano a volte non motivi: voleva denaro, io non glielo davo perché non volevo che lo giocasse e lui mi picchiava. Diceva che non riusciva a mantenerci e chiedeva che io tornassi in India dove rientravo ogni tre mesi". Il pm le ha chiesto di riportare episodi specifici: "Nel 2023 la bambina gli chiese 10 euro, lui mi tirò una sedia che mi colpì l’occhio lasciandomi un segno".

Qualche mese dopo, il 2 aprile 2023, un’altra aggressione: "Mia figlia stava male, io gli dissi di lasciarla in pace. Lui mi aggredì col coltello e io rimasi ferita al mignolo. La bambina vide tutto". Mostra la mano ai giudici: "Il dito resta piegato, non riesco più a estenderlo", dice asciugandosi gli occhi. "Quel giorno uscii di casa, chiamai un collega del marito", che ieri ha testimoniato, "andai dai carabinieri a sporgere denuncia e poi all’ospedale".

Riferisce di offese e di minacce di morte: "Qualche volta mi spinse e io andai a sbattere contro il frigorifero. Quando litigavamo la bambina si metteva in mezzo: “Lascia stare la mamma“. E lui la spingeva". Pure alla piccola avrebbe rivolto insulti: “Sei una bastarda“. La situazione fu presa in carico nell’aprile 2023 dai servizi sociali: tutt’ora madre e figlia vivono in una comunità protetta. In maggio sarà incaricata dal collegio la psicologa Delfina Scicchitano per una perizia sulla capacità della bambina di testimoniare.

L’uomo, a piede libero, è difeso dall’avvocato Helmut Bartolini, ieri sostituito dal collega Stefano Germini: "I vicini di casa sentiti come testimoni - dichiara Germini - hanno parlato di conflittualità reciproca".

Alessandra Codeluppi