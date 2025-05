Mohamed Faye della Pallacanestro Reggiana: infortunio lieve, pronto per i playoff

Sospiro di sollievo in casa Pallacanestro Reggiana. L’infortunio occorso a Mohamed Faye sul finire della partita di sabato scorso a Trento, col risultato già segnato a favore della Dolomiti Energia, non è roba da niente ma nemmeno dovrebbe pregiudicare la presenza, e soprattutto il sostanzioso apporto sotto i tabelloni, del giovane talento senegalese in occasione dei playoff.

Nel ricadere sul parquet dopo un salto Faye si è infatti procurato una distorsione alla caviglia destra. Gli accertamenti di routine, con annessi esami strumentali, a cui si è sottoposto l’atleta hanno però fortunatamente escluso qualsiasi interessamento dei legamenti, scongiurando il pericolo di un lungo stop.

Il giocatore, come rende noto la società stessa in un comunicato, "osserverà ora un periodo di riposo e terapie di alcuni giorni e verrà rivalutato al termine della settimana".

In sintesi quindi, salvo un importante e veloce recupero, Faye salterà l’impegno casalingo di domenica prossima al PalaBigi contro Pistoia (di fatto ininfluente ai fini della classifica) già retrocessa, mentre non dovrebbero esserci problemi per rivederlo in campo in gara1 dei Quarti play-off, in calendario sabato 17 o domenica 18 a seconda di quale avversario l’Unahotels si troverà di fronte.

Nel match con gli atesini di 48 ore fa anche Jamar Smith e capitan Michele Vitali erano usciti un po’ malconci. Ma contro i toscani saranno regolarmente in campo, in questi giorni gestiranno gli acciacchi con le opportune terapie.

g.g.