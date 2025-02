Moldavi, operosi e ospitali: "Il nostro popolo si distingue per onestà, ospitalità e operosità"

Sono circa 3.500 i moldavi con residenza registrata nella nostra provincia, senza contare quglli con passaporto romeno oppure bulgaro. Gran parte della comunità moldava residente a Reggio Emilia e provincia è riunita nell’associazione Plai (Piattaforma Libera per Aiuto ed Informazione); nata nel 2022 come associazione senza scopo di lucro, si occupa di organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative, di interesse sociale volte alla promozione della cultura, dell’arte e della musica moldava. Ha come obiettivo quello di offrire supporto ai cittadini moldavi in ambito burocratico e nella ricerca di un’occupazione. L’associazione si propone di occuparsi di beneficenza, sostenendo a distanza e economicamente persone svantaggiate provenienti dalla Moldavia. E il nome non è stato scelto a caso: ’Plai’ in romeno, lingua della Moldavia, rimanda al significato di ’paese’ a testimonianza di come sia ben radicato il legame che caratterizza un variegato insieme di persone ben inserite nel tessuto socio-economico reggiano ma con il cuore ancorato alla patria natia.

"In un momento storico – dice la presidentessa dell’associazione Viorica Stoica (nella foto in alto) – caratterizzato da profonde incertezze e sfide globali, è essenziale che le istituzioni e la società civile collaborino per rispondere ai bisogni delle persone, promuovendo la dignità e il rispetto reciproco. Da questo pensiero, nasce la necessità di creare un associazione rappresentante della comunità moldava sul territorio reggiano, per mettere al centro la persona, al di là di qualsiasi considerazione economica o politica. Anche il tema delicato dell’integrazione sociale è un obiettivo che affrontiamo quotidianamente, promuovendo una società inclusiva e sostenibile".

L’associazione fornisce diversi tipi di servizi: uno sportello aperto che offre in maniera gratuita servizi di consulenza e informazioni su leggi e normative in materia di immigrazione, orientamento ai vari servizi come lavoro, scuola, sanità, casa. Inoltre, vengono organizzati workshop formativi con imprenditori moldavi in attività sul territorio reggiano per permettere ad altri connazionali di lanciarsi con il proprio business; infine, collaborazioni tra diverse associazioni attive in tutta l’Italia affinché il processo di integrazione e scambio culturale sia a beneficio di tutti.

"Le eredità – dicono in coro i dodici consiglieri –, i valori del popolo moldavo e il ruolo dell’associazione nella città di Reggio, intrecciano la propria storia con orgoglio e umiltà. Come un’antica quercia che si erge forte grazie alle sue radici profonde, così i moldavi custodiscono le loro origini come un tesoro inestimabile, consapevoli che senza memoria non vi è futuro. Il valore di un popolo non si misura solo nelle sue ricchezze materiali, ma soprattutto nel suo patrimonio spirituale e culturale. Il nostro popolo si distingue per l’onestà, l’operosità e una rara ospitalità. Nei canti tradizionali, nei racconti tramandati di generazione in generazione, vive il respiro profondo di un popolo che ha fatto della semplicità un’arte e della tradizione una forza. In questo contesto, l’associazione ’Plai’ rappresenta un pilastro fondamentale per la conservazione e la valorizzazione di questa preziosa eredità".

L’associazione, infatti, organizza anche eventi culturali, laboratori artistici, incontri di approfondimento e feste tradizionali, ponendosi l’obiettivo di mantenere vivo il legame con le origini. Le attività mirano non solo a riunire la comunità moldava, ma anche a condividere la ricchezza culturale del popolo est-europeo con i cittadini locali, creando un ponte tra culture diverse.

"I membri dell’associazione – concludono i consiglieri – sono l’anima di questa missione; tra loro ci sono professori universitari, studiosi, artigiani, musicisti e professionisti di vari settori che, nonostante le difficoltà iniziali, hanno trovato il coraggio e la determinazione per riqualificarsi. Studiando, lavorando con dedizione e valorizzando le proprie competenze, hanno creato attività prospere che arricchiscono il territorio e si sono integrati pienamente nella vita sociale, portando il loro prezioso contributo alla comunità locale. Far parte di un’associazione significa sentirsi parte di una famiglia allargata, dove ogni membro contribuisce con il proprio talento e il proprio entusiasmo. È un atto di responsabilità e di appartenenza: significa sostenere il valore delle tradizioni, ma anche affrontare il presente con unità e solidarietà. Le iniziative organizzate, come spettacoli di danze popolari, degustazioni di piatti tipici e progetti di integrazione per le nuove generazioni, hanno riscosso un grande successo, dimostrando quanto sia importante mantenere vivo il dialogo tra passato e futuro. Preservare le radici non è solo un atto di memoria, ma un dovere verso sé stessi. Dimenticare le proprie origini significa smarrire l’essenza della propria identità".

Cesare Corbelli