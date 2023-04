Molestie e minacce ai baristi a Cadelbosco, denunciato e allontanato

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 13 aprile 2023 – Non ci sono solo mogli, mariti, fidanzati o genitori a diventare potenziali stalker minacciosi e pericolosi. Anche il cliente di un locale pubblico può diventare un vero e proprio “incubo” per i gestori di un bar. Come accaduto a Cadelbosco Sopra, con vittime i baristi – due coniugi – finite nel mirino di un giovane di 28 anni, abitante in paese, ora denunciato per atti persecutori e destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento ai due baristi, ai luoghi frequentati dalle vittime e, ovviamente, dal bar in questione, con assoluto divieto pure di comunicare con loro, con ogni mezzo. Il giovane indagato, finito al centro dell’indagine dei carabinieri di Cadelbosco Sopra dopo la denuncia presentata dagli esasperati baristi, avrebbe più volte minacciato e molestato i gestori, costringendoli a cambiare le abitudini quotidiane, gli orari di lavoro, potenziando il sistema di videosorveglianza, chiedendo perfino ai clienti di attenderli la sera, all’ora di chiusura, per non restare da soli. Il giovane, quasi ogni giorno, si sarebbe presentato la bar e, in stato di ebbrezza alcolica, avrebbe minacciato i baristi: “ti spacco la faccia”, “ti prendo a schiaffi” “ti ammazzo”, “do fuoco al locale”, alcune delle frasi indirizzate ai gestori. In un’occasione, al rifiuto di dargli da bere alcolici, ha colpito il barista con un pugno al volto e in altri casi gli ha lanciato contro bottiglie di birra, fino a urinare sul pavimento del bagno. Ora la denuncia e il provvedimento giudiziario, che si spera possa far tornare la serenità ai due baristi di Cadelbosco.