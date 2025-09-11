Molestie e minacce in pizzeria: importuna una delle dipendenti e punta il coltello contro il titolare

Reggio Emilia, 11 settembre 2025 – Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica in una pizzeria di Reggio Emilia, dove un uomo, dopo aver molestato una dipendente, ha estratto un coltellino e minacciato il titolare del locale che lo aveva invitato ad andarsene.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica 7 settembre e ha richiesto il pronto intervento dei carabinieri.

La chiamata al 112 è partita dal titolare stesso, che temeva per l’incolumità sua e dei presenti. Ricevuta la segnalazione, una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia si è immediatamente recata sul posto.

I militari hanno rintracciato l’uomo poco distante: lo hanno trovato riverso a terra in evidente stato di ubriachezza, con ancora in mano il coltellino utilizzato per minacciare. Disarmato e messo in sicurezza, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Il soggetto è stato identificato in un cittadino tunisino di 41 anni, residente in città.

Dai primi accertamenti è emerso che, entrato nel locale, aveva iniziato a importunare una dipendente della pizzeria. Alla reazione del titolare, che lo aveva invitato ad allontanarsi, l’uomo aveva risposto estraendo un coltellino lungo circa 9 centimetri, rivolgendolo contro di lui in atteggiamento minaccioso. La situazione, che avrebbe potuto degenerare in pochi istanti, si è risolta grazie all’arrivo tempestivo dei carabinieri.

Il coltellino è stato sequestrato, mentre il 41enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci, con l’accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Al termine delle formalità di rito, è stato avviato il procedimento penale, che si trova ora nella fase delle indagini preliminari.

Gli approfondimenti investigativi proseguiranno per consentire alla magistratura di valutare le successive determinazioni sull’azione penale.