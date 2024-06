Molestie sessuali alle compagne di scuola

Fine anno scolastico con provvedimenti disciplinari per un giovanissimo studente di scuola media, ritenuto responsabile di "molestie di natura sessuale". Una situazione che è stata al centro dell’attenzione di dirigenza scolastica e del personale docente della scuola in questione, attiva nel distretto di Correggio. Non si tratta di una semplice "bravata", ma di un atteggiamento che la legge considera come "violenza sessuale", pur se attuata in forma di molestie. I vari episodi contestati sarebbero avvenuti nelle scorse settimane, probabilmente a più riprese. Sulla vicenda sono state diffuse varie versioni, ma testimonianze su quanto accaduto sono state raccolte direttamente dai protagonisti della questione. "Possiamo solo dire che sono stati adottati gli adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente indicato come l’autore dei gesti contestati", si limita a dire il dirigente dell’istituto in questione, confermando comunque l’avvio di procedure per "punire" questo tipo di gesti. Ovviamente l’accaduto è stato segnalato anche alle forze dell’ordine per verificare la sussistenza di reati che possano essere perseguiti d’ufficio, in questo caso attraverso il competente Tribunale dei Minori, vista la giovanissima età dei protagonisti. Durante l’anno scolastico a Correggio sono stati diversi gli episodi sfociati poi in provvedimenti disciplinari per alcuni studenti, cominciando dal pestaggio di un ragazzo, in autunno, al Convitto Corso.

Antonio Lecci