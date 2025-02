"Molestie sessuali sulla cuginetta". Indagato un giovane di vent’anni

Un crescendo di molestie sessuali verso la cuginetta, culminate in una violenza. Di questo è accusato un giovane 20enne italiano residente, come la presunta vittima, a Correggio. I fatti risalirebbero al 2023, quando la bambina aveva solo 12 anni, e culminarono nel dicembre quando raccontò prima ad all’amichetta del cuore poi alla mamma cosa le era accaduto. L’adolescente ieri è stata interrogata, in incidente probatorio, in modo protetto, dal sostituto procuratore Maria Rita Pantani. Piccola per la sua età, vestita come una ragazzina acqua e sapone, lo sguardo intimidito, era accompagnata dalla madre.

La delicatissima indagine è ancora in corso, ma la giovane - assistita dall’avvocato Alfonso Boni - ha confermato quanto disse in sede di presentazione della denuncia. Da allora un solco terribile si è aperto tra le famiglie di due fratelli, padri rispettivamente della sedicente vittima e il presunto stupratore. Una seconda bambina potrebbe essere coinvolta, anche allo stato delle indagini è ancora prematuro capire se vi sarà una richiesta di rinvio a giudizio per l’indagato, un ragazzo difficile con problemi personali che lo portarono anche a trascorrere un periodo in una comunità.

I rapporti tra le due famiglie erano molto stretti, tanto che la bambina non di rado dormiva a casa degli zii o viceversa il cugino si tratteneva per la notte a casa degli altri. In questo contesto sarebbero iniziati i comportamenti ambigui del giovane, sempre più pressanti e intimi, sfociati infine in molestie. Infine il ragazzo si sarebbe infilato nel letto della cuginetta, superando ogni limite. Poche ore dopo l’angosciata madre prima la condusse al pronto soccorso per accertare fino a che punto il cugino si fosse spinto, quindi con il referto ginecologico in mano si recò a sporgere denuncia.

Francesca Chilloni