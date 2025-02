"Molti connazionali ora sono in Avis"

Inderpreet Singh studia giurisprudenza, ha 29 anni e dal 2018 è donatore Avis, dopo essere entrato nel mondo del volontariato locale. "Quando ho cominciato l’attività in Avis a Novellara – racconta – di donatori di origine indiana non c’era praticamente nessuno. Poi, parlando con loro e spiegando in modo chiaro l’obiettivo dell’associazione, anche nella loro lingua, i miei connazionali volontari sono aumentati. Ora sono una quindicina, tutti molto attivi. Qui mi sono sempre trovato molto bene. E da qualche tempo sono anche vicepresidente della sezione Aido di Novellara, impegnata nella sensibilizzazione della donazione di organi. Noi indiani siamo molto propensi al volontariato. È nel nostro Dna".