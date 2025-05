"Molto meglio della solita serata"

"Sono siciliano ma vengo da Milano. Se è la prima volta a Elrow? No no, sono già venuto l’anno scorso sempre qui a Reggio Emilia". Marco Fraccica ha le idee chiare su cos’è che gli piace del festival: "Ci sono molte belle ragazze – ride –. No, scherzi a parte, spero di conoscere qualcuna carina oggi, ma la cosa che più mi piace è che c’è bella musica e un clima proprio di festa. Non è come fare la solita serata con musica elettronica in un club, tutto buio, al chiuso. Questo è un evento che ti aiuta a socializzare perché è interattivo. Puoi anche non ballare tutto il tempo perché oltre ai dj set ci sono spazi in cui divertirsi e conoscere altre persone".