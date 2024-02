Momo da applausi, Galloway decisivo

Bryante WEBER (28 minuti, 3/8 da 2, 1/1 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 6 perse, 3 recuperate, 6 assist, 10 punti)

Può sembrare ingenerosa la sua valutazione insufficiente in una serata come questa. Ma ha davvero molto distrutto e poco costruito; rischiando anche, per troppo nervosismo, di bloccare l’inerzia reggiana nel terzo quarto e di far rientrare la Virtus con una orrenda palla persa nel finale. Domani l’Unahotels avrà bisogno del miglior Weber. E crediamo si riscatterà.

Voto 5

Langston GALLOWAY (30 minuti, 2/5 da 2, 3/6 da 3, 7/7 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 recuperate, 3 assist, 20 punti)

Torna decisivo nella serata, sinora, più importante della stagione. Dopo un inizio complesso cresce minuto dopo minuto, impegna la difesa avversaria coi suoi movimenti e nell’ultimo quarto è dapprima precisissimo dalla lunetta, poi infila due "bombe" consecutive ad alto tasso di difficoltà che lanciano Reggio verso il trionfo.

Voto 8,5

Mouhamed FAYE (29 minuti, 7/7 da 2, 2/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 16 punti)

Solido, concreto (100% al tiro) attento e combattivo. I primi 10 punti della partita biancorossa sono suoi, per dire. Lotta alla pari con giocatori del calibro di Dunston e Shengelia. In panchina lo mandano solo i falli. Bravissimo.

Voto 8

Jamar SMITH (19 minuti, 3/8 da 2, 1/3 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 2 assist, 9 punti)

A corrente alternata e un po’ frenetico, ma quando la squadra rischia di disunirsi, nel momento più difficile, due sue zampate la tengono attaccata al match.

Voto 6.5

Lorenzo UGLIETTI (11 minuti, 1/4 da 2, 2/3 da 3, 5 rimbalzi, 2 assist, 8 punti)

La grande, e bellissima, sorpresa di serata. Con Weber totalmente fuori fase tocca a lui far girare la squadra, e ci riesce benissimo. Inoltre è intraprendente ed efficae in attacco. Prestazione preziosissima per la vittoria.

Voto 7+

Darion ATKINS (26 minuti, 2/5 da 2, 0/2 da 3, 4 rimbalzi, 1 stoppata, 1 recuperata, 3 assist, 4 punti)

Gioca con grande umiltà e solidità, offensivamente lascia il proscenio ad altri, in difesa lavora molto bene.

Voto 6

Michele VITALI (29 minuti, 2/2 da 2, 1/6 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 2 assist, 9 punti)

Mette, con grande freddezza, i due "liberi" che sigillano la vittoria. Prima è un mastino in difesa e gioca con grande leadership. Voto 6.5

Sasha GRANT (8 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist, 5 punti)

Otto minuti utilissimi sui due lati del campo.

Voto 6

Matteo CHILLO (20 minuti, 0/2 da 2, 0/2 da 3, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 1 assist, 1 stoppata, 0 punti)

Prende un sacco di botte, le restituisce. Non brilla per prestazione tecnica, ma ci mette l’anima.

Voto 5.5

Gabriele Gallo