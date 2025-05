Momo Faye della Pallacanestro Reggiana verso il draft NBA: inserito tra i 59 papabili

Salgono le quotazioni di Momo Faye in vista del draft Nba. Poche ore fa Espn, il famosissimo network sportivo americano, ha infatti inserito il talento della Pallacanestro Reggiana tra i 59 nomi ‘papabili’ per le franchigie del basket a stelle e strisce. Si tratta ovviamente di ‘proiezioni’ che dovranno poi essere confermate nelle due serate del 25 e 26 giugno al ‘Barclays Center’ di Brooklyn in cui le squadre Nba comunicheranno ufficialmente i nomi prescelti, ma è comunque molto significativo che il classe 2005 – cresciuto nelle giovanili biancorosse – sia effettivamente entrato nei radar di tutti i più grandi esperti del settore.

Il ‘mockdraft’ (la simulazione, in poche parole) lo pronostica alla ‘pick’ numero 58 che è detenuta dai Cleveland Cavaliers, il club che negli ultimi 15-20 anni ha visto crescere la propria popolarità grazie alla stella di LeBron James (ora ai Lakers) che in Ohio è cresciuto e ha poi fatto ritorno, portando i ‘Cavs’ fino allo storico successo del 2016.

Faye in aprile ha annunciato la propria candidatura al draft nei termini previsti dai regolamenti e avrò tempo fino al 15 giugno per ritirarla, mantenendo poi intatte le possibilità di riprovarci ancora per due occasioni (2026 e 2027); ultimamente però le sue quotazioni sono in crescita ed esistono possibilità concrete. Se verrà effettivamente selezionato, diventerà il primo giocatore nella storia della Pallacanestro Reggiana a raggiungere questo traguardo da tesserato biancorosso. Per il talentuoso ragazzo si tratta ovviamente di un sogno tutto da vivere ad occhi aperti, ma con la consapevolezza che anche un’eventuale scelta (che riguarda i diritti sulle prestazioni, ma non garantisce automaticamente un contratto) non significherebbe un ingresso immediato nel dorato mondo Nba, ma un possibile punto di partenza.

L’ipotesi più probabile è infatti che ‘Momo’ resti comunque in Europa almeno un’altra stagione, magari continuando la sua crescita – che quest’anno lo ha già portato ad essere uno dei migliori difensori della Serie A – in un club che giochi l’Eurolega a buon livello. Poi, una volta affinata ancor meglio la tecnica offensiva e altri aspetti del gioco, potrà pensare di fare il grande salto e realizzare quello che è il sogno di ogni bambino che si avvicina a questo meraviglioso sport. Di sicuro però, il suo nome è sempre più in alto anche nei taccuini dei tanti scout Nba (da quelli dei Pistons a quelli dei Lakers e dei Celtics e molti altri) che nel corso di questa stagione si sono spesso alternati al ‘PalaBigi’ per osservarlo da vicino e avere un primo contatto diretto con questo prospetto che ha chiuso la regular season con 10,3 punti, 8 rimbalzi e 1,6 stoppate di media in 22’ e con il 66% al tiro da 2.