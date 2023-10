Mondiale del Fungo a Ventasso: convegno e gara

Il Mondiale del fungo comincia oggi con il convegno "Da raccoglitori a custodi" presso il Park Hotel di Cerreto Laghi. Il programma prevede al mattino consegna pettorali presso la tensostruttura ai piedi delle piste dove sarà allestita la mostra micologica a cura dell’associazione "A passeggio nel Bosco"; alle 16,30 registrazione partecipanti, ore 17 saluti istituzionali del dottor Giuseppe Vignali, Direttore Pnate; ore 17,15 ’I funghi come fondamento del nostro mondo’ a cura del dottor Andy Taylor; ore 17,40 ’Alberi e funghi: una incredibile rete di relazioni’ a cura del dottor Costantino Bonomi. Alla conclusione del convegno si potranno ritirare gli attestati di partecipazione (Aigae riconoscerà 1 credito agli associati) e dalle 18 all’Igloo aperitivo musicale con i ragazzi di Radio Sentenza.

Domani invece si svolgerà la grande sfida fra chi raccoglie funghi ma anche fra chi rispetta il bosco. Non verrà riconosciuto nessun premio in relazione alla quantità ma sarà premiato solo il fungo più bello. Ritrovo alle 7 per partenza competizione presso la tensostruttura, dalle 8 alle 12 svolgimento gara, ore 15 proclamazione dei vincitori, premiazione e conclusione. Per i concorrenti è stato limitato il numero a 300. L’idea di Fra’ Ranaldo che ha dato vita al Mondiale del fungo, continua ad avere successo (stando anche alle prenotazioni, si prevede la presenza di un migliaio di persone in arrivo anche da diversi Paesi europei) ed è organizzato ogni anno dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano con i Briganti di Cerreto, in collaborazione con l’associazione ‘A passeggio nel bosco’ e Geoticket s.r.l., operatori di Cerreto Laghi e con il patrocinio del Comune di Ventasso.

