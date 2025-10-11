Mondiale del Fungo al via sabato. L’11ª edizione a Cerreto Laghi

Il Campionato Mondiale del Fungo, giunto alla sua 11esima edizione, è nato da un’idea del blogger Frà Ranaldo, dei Briganti di Cerreto e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, in collaborazione con il comune di Ventasso e con l’associazione ‘A Passeggio nel Bosco’. L’obiettivo della manifestazione è sempre stato quello di creare un evento di grande interesse dedicato al ‘fungo porcino’ quale occasione per scoprire l’autunno in Appennino, ma anche un opportunità per promuovere un turismo sempre più consapevole e sostenibile. Lo spirito dell’evento, infatti, è quello di radunare a Cerreto Laghi gli amanti del fungo, di incentivare metodi di ricerca e raccolta rispettosi dell’ambiente, di capire e conoscere meglio il mondo dei boschi e dei funghi. "Il Campionato Mondiale del Fungo quest’anno vuole ancora una volta sottolineare prima di tutto il valore dell’autunno dell’Appennino che non è una stagione di passaggio fra l’estate e l’inverno con la neve, - afferma il presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Fausto Giovanelli - è una stagione ricca di bellezza di frutti, di emozioni e la gente lo ha compreso perchè i nostri boschi vengono presi d’ assalto , forse anche troppo . Con il mondiale, non vogliamo incentivare l’assalto ma sottolineare il grande valore ecologico dei funghi per gli equilibri del bosco e il grande valore ecologico del bosco, per questo diamo grande importanza alla raccolta dei rifiuti e abbiamo messo un tetto alle iscrizioni".

Un modo quindi per sottolineare che il fungo e i boschi sono parte dell’ambiente sociale dell’Appennino e per incentivare un turismo intelligente e rispettoso. Per ora risultano distribuiti ben 500 pettorali per altrettanti partecipanti al ‘Mondiale’ per cui anche quest’anno si prevede una grande partecipazione di concorrenti che, domani saranno all’antico borgo di Cerreto Alpi, con un programma speciale di accoglienza. "Chi va per funghi lo sa che l’ Appennino in questi giorni mette il vestito più bello", ha dichiarato Giuseppe Vignali direttore del Parco Nazionale. Il programma della domenica: dalle 8 alle 12 si terrà la gara. Dalle 15 la premiazione con festa finale.

Settimo Baisi